Kim jest Bogumiła Wander?

Bogumiła Wander przez wiele lat była niezwykle popularną spikerką i prezenterką Telewizji Polskiej. Prowadziła m.in. najważniejsze festiwale muzyczne. Kobieta pochodzi z Kalisza i ukończyła studia na Uniwersytecie Łódzkim, a następnie podyplomowo dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim.

Jeśli chodzi o życie prywatne, to jej pierwszym mężem był Zbigniew Żołędziowski, z którym ma syna Marka. Z kolei w 2005 roku Wander poślubiła żeglarza Krzysztofa Baranowskiego. Kilka lat temu okazało się, że dziennikarka cierpi na chorobę Alzheimera.

Bogumiła Wander - choroba Alzheimera

Już kilka miesięcy temu mąż Wander opowiadał w wywiadzie o jej kiepskim stanie zdrowia. Baranowski przyznał, że kobieta żyje we własnym świecie, choć fizycznie jest nieco lepiej. Od dłuższego czasu przebywa w domu opieki, gdzie mąż regularnie ją odwiedza.

Teraz Baranowski wyjawił, że jego żona prawdopodobnie już nie wróci do ich wspólnego mieszkania. Lekarze z kolei twierdzą, że trudno jest oczekiwać zmian w stanie zdrowia Wander. Mąż wyznał również, że coraz trudniej jest zrozumieć to, co mówi.

Bogusia wymaga całodobowej opieki lekarskiej i ośrodek jej to zapewnia, więc mimo że nasze mieszkanie jest i czeka na nią, wątpię, żeby wróciła... Chyba że ktoś wynajdzie lek na tę okrutną chorobę mówi Baranowski w rozmowie z Faktem

Obecny stan zdrowia Bogumiły Wander

Baranowski przyznaje także, że opłacanie ośrodka żony jest dla niego sporym wyzwaniem finansowym. Musiał sprzedać swoją posiadłość, aby opłacić pobyt Wander. Mężczyzna uważa jednak, że kwestia ta jest tylko jego problemem, z którym sam sobie poradzi.

Nie ma żadnej diagnozy, że będzie lepiej lub gorzej, po prostu trzeba czekać. Ale może Bogusia nie zauważa utrapień codziennych? Więc ten jej świat jest spokojny, a może nawet na swój sposób szczęśliwy zastanawia się mąż Wander

