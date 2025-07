Jedna z najpopularniejszych roślin doniczkowych

Sansewieria, znana również jako wężownica i "język teściowej" to stały element wielu polskich parapetów. Sztywne, a zarazem mięsiste i rosnąco pionowo liście to elegancka ozdoba wnętrz urządzonych zarówno w tradycyjnym, jak i nowoczesnym stylu. Zazwyczaj zyskują kolor głębokiej zieleni z widocznymi jaśniejszymi paskami w kolorach białym, kremowym, żółtym - w zależności od odmiany. Sansewieria to okaz, który osiąga nawet 120 cm wysokości. Wygląda na to, że bez kupowania dużej liczby kwiatów doniczkowych jesteśmy w stanie zyskać rzucający się w oczy, zielony akcent w mieszkaniu lub domu.

Można powiedzieć, że sansewieria to roślina ponadczasowa Iakov Filimonov 123RF/PICSEL

Czy sansewieria kwitnie?

Odpowiedź na to pytanie jest twierdząca, lecz trzeba być gotowym na to, że w warunkach domowych kwitnienie sansewierii zdarza się rzadko. Jeśli będziemy mieć szczęście, roślina wypuści długi pęd z drobnymi, białawymi kwiatami o delikatnym, słodkim zapachu. Nadal jednak to liście pozostają największym atutem tego okazu.

Domowy nawóz zrobisz z resztek. Sansewieria będzie dorodna

Mimo że słynie z dużej odporności zarówno na niesprzyjające warunki, jak i zapominalstwo, warto poświęcić jej odrobinę uwagi. Naturalny nawóz do sansewierii wzmocni roślinę. Dzięki prostemu zabiegowi wzrost okazałych liści zostanie przyspieszony i nie będą zdradzać objawów osłabienia czy choroby.

Odżywczą mieszankę przygotujesz z wody, które zostaje po moczeniu orzechów. Wielu z nas decyduje się na ten zabieg w kuchni, by ułatwić ich spożycie i trawienie. Należysz do tego grona? Nigdy nie wylewaj płynu do zlewu. Jest bogaty w witaminy z grupy B, magnez oraz cynk, które są niezbędne dla zdrowego wzrostu sansewierii. Szczególnie dobrze działają resztki po namaczaniu orzechów włoskich, laskowych, a także migdałów.

Przepis krok po kroku

Chcąc wykorzystać odżywczy płyn, na samym początku dokładnie opłucz orzechy lub nasiona, gdy mowa o migdałach. Ważne jest, aby usunąć z nich wszelkie zanieczyszczenia. W kolejnym kroku zalej je letnią wodą - najlepiej, aby była przegotowana lub przefiltrowana. Orzechy powinny być całkowicie zanurzone. Pozostaw na całą noc.

Kolejnego dnia odcedź, przelewając płyn do osobnego pojemnika. Wymaga jeszcze rozcieńczenia z czystą wodą w proporcji 1:1. Tak przygotowanym nawozem podlewaj sansewierię raz w miesiącu.

Najlepsze rośliny na balkon na każdą porę roku INTERIA.PL