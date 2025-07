Kosmiczna siła sierpnia 2025

Sierpień rozpocznie się nieco nerwowo - pierwsze dni przynoszą szereg kwadratur Księżyca, Wenus i Merkurego, które mogą wywołać napięcia i chaos. Jednak już od 3 sierpnia następuje wyraźna poprawa energetyczna. Pojawiają się korzystne trygony i sekstyle, które nadają rytm całemu miesiącowi. Przełomowy okaże się czas między 9 a 18 sierpnia - to właśnie wtedy zadziała największa liczba wspierających układów planetarnych. Dla kogo?

Baran

Od 7 sierpnia Mars, planeta patronująca Baranowi, wchodzi do znaku Wagi, aktywizując sferę relacji, negocjacji i współpracy. Dodatkowo 8-10 sierpnia przynosi trygon Marsa do Urana i Plutona - tworzy idealny moment na podjęcie śmiałych decyzji, które zmienią bieg wydarzeń. Osoby spod znaku Barana 12 sierpnia czeka dzień pełen emocji. Wenus łączy się z Jowiszem, a Księżyc będzie sprzyjać pozytywnym zmianom w związkach i sprawach finansowych. To doskonały moment, by zawalczyć o siebie!

Najlepsze dni Barana: 8-12 sierpnia, 17-18 sierpnia, 25-27 sierpnia.

Lew

Lew dosłownie będzie błyszczeć! 21 sierpnia Księżyc wchodzi do tego znaku, przynosząc emocjonalne odrodzenie. Natomiast 25 sierpnia Wenus wkracza do Lwa - a to oznacza jedno: nadszedł czas miłości, piękna i zachwytu. Osoba spod tego znaku będzie przyciągać spojrzenia, zyska wpływy i czekają ją zawodowe sukcesy. To idealny czas na wystąpienia publiczne, twórczość oraz odważne decyzje.

Najlepsze dni Lwa: 21-27 sierpnia, 11-12 sierpnia, 30-31 sierpnia.

Słońce w Lwie otwiera portal do sukcesów. Tylko nieliczni go przekroczą

Strzelec

Już 3 sierpnia Księżyc wchodzi do Strzelca, zapowiadając energetyczny zastrzyk i chęć działania. Księżyc tworzy wtedy serię trygonów z Merkurym, Słońcem i Neptunem - to zaproszenie do rozwoju duchowego, podróży i inspirujących rozmów.

Słońce i Merkury wspierają Strzelca przez cały miesiąc, a między 15 a 18 sierpnia pojawiają się sytuacje sprzyjające rozwojowi zawodowemu. Trygony Marsa, Merkurego i Plutona sprzyjają budowaniu czegoś trwałego.

Najlepsze dni Strzelca: 3-5 sierpnia, 15-18 sierpnia, 30-31 sierpnia.

Należy jednak pamiętać, że nawet największe kosmiczne układy potrzebują działania. Szczęściu trzeba pomóc! Ten miesiąc to dla wymienionych znaków zodiaku ogromna szansa, która wymaga aktywnego zaangażowania.

