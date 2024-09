Lucy to wyjątkowa bohaterka programu Moja mama i twój tata. Rzeszowianka jest na co dzień bizneswoman, uwielbiającą podróże i twardo stąpającą po ziemi. Lubi mieć swoje zdanie i nie do końca akceptuje podporządkowywanie się pod nieswoje zasady. Niestety sytuacja zrobiła się napięta, gdy po raz kolejny Lucy wyraziła swoją opinię, dając do zrozumienia, że nie będzie się do niczego dostosowywać. Katarzyna Cichopek poprosiła uczestniczkę na rozmowę w cztery oczy, by wyjaśnić sobie pewne nieprzyjemne zachowania. Kasia nie ukrywała wzburzenia i zdecydowanym tonem poprowadziła rozmowę. Jak potoczyła się rozmowa?