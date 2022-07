Candice Swanepoel - aniołek Victoria’s Secret

Candice Swanepoel to słynna modelka, która pochodzi z Afryki Południowej. To jedna z największych gwiazd pokazów Victoria’s Secret. Swoją przygodę z modelingiem rozpoczęła w wieku 15 lat - to wtedy w Durbanie wypatrzyli ją pracownicy z branży.

Modelka pojawiła się na okładkach magazynów takich jak "Elle" czy "Vogue". Trafiła również na listę najlepiej zarabiających modeli świata w lata 2010 - 2011 magazynu Forbes. Ogromną popularność zyskała dzięki pojawianiu się na wybiegu Victoria’s Secret. Modelka swoją idealną sylwetkę zawdzięcza m.in. temu, że w młodych latach była baletnicą.

Candice Swanepoel kusi w mikroskopijnym bikini

Gwiazda chętnie dzieli się swoim życiem w mediach społecznościowych. W ostatnim wpisie poinformowała, że aktualnie przebywa w Brazylii.

Paparazzi przyłapali modelkę na plaży w miejscowości Trancoso w stanie Bahia, gdzie wypoczywała ze swoimi przyjaciółmi. Modelka miała na sobie mikroskopijne, fioletowe bikini. Strój raczej nie pozostawiał wiele do wyobraźni - 33-letnia Candice pochwaliła się swoją idealną sylwetką. Aniołek Victoria’s Secret nie zważał na wycelowane w nią obiektywy paparazzi. Modelka bez wątpienia bawiła się świetnie - czy to na plaży, czy to pluskając się w wodzie.

