Chloe Ferry kusi w mediach społecznościowych

Gwiazdy Kim Kardashian w niezwykle obcisłym bikini. Pokazała za dużo? Chloe Ferry należy do grona celebrytek, które aktywnie działają w mediach społecznościowych. Stara się regularnie publikować posty, by docierać do jak najszerszego grona odbiorców.

Nowe zdjęcia na jej profilu pojawiają się niemal codziennie. Chloe Ferry uwielbia eksperymentować z modą, często zmienia kolor włosów, a więc w mediach społecznościowych nie brakuje ujęć z jej metamorfoz.

Jak widać, Chloe Ferry prężnie rozwija swój instagramowy profil, na którym opublikowała już 2111 postów. Nie brakuje tam kadrów w kusych strojach, bieliźnie oraz bikini. Internauci zdecydowanie nie potrafią przechodzić wobec nich obojętnie. Celebrytka doskonale wie co robić, by przyciągać ich wzrok.

Chloe Ferry rozpoznawalność zawdzięcza udziałowi w "Geordie Shore". Do dziś jednak nie narzeka na spadek popularności. Jej instagramowy profil obserwuje już 3,8 mln osób. Grono fanów stale się powiększa, a pod postami pojawiają się setki komentarzy.

Chloe Ferry pozuje w obcisłej stylizacji

Chloe Ferry regularnie raczy internautów zdjęciami. Przy okazji chętnie dzieli się swoją codziennością. W ostatnim czasie Chloe Ferry pokazuje fanom, jak urządziła swoje mieszkanie. W mediach społecznościowych pojawiła się relacja m.in. z nowej garderoby, a tym razem do sieci trafiły zdjęcia salonu, w którym dominują jasne odcienie.

Celebrytka zapozowała na tle nowych mebli w obcisłej, beżowej kreacji, która podkreśliła jej figurę. Fani wręcz nie mogli oderwać od niej wzroku. Mimo że wiele komentarzy dotyczy nowego wystroju, to internauci nie kryli zachwytu nad figurą Chloe Ferry. "Wyglądasz wspaniale", "Oszałamiająco", "Przepięknie" - pisali fani.

