Chodakowskiej postawiono kolejne zarzuty

Nie widać końca konfliktu Ewy Chodakowskiej z byłymi uczestniczkami jej projektu Ambasadorki. - Dostałyśmy wrogie wiadomości i wykluczenie - mówią kobiety, które współpracowały z trenerką. Chodakowska odbija piłeczkę: - Nie godzę się na wykorzystanie swojego wizerunku do promocji bez mojej zgody.

Zdjęcie Ewa Chodakowska nie ma ostatnio najlepszej passy /Kamil Piklikieiwcz /East News

W projekcie "Ambasadorki" od lata 2019 roku brały udział wybrane przez Ewę Chodakowską fanki. Żeby taką ambasadorką zostać, należało spełnić kilka kryteriów, o których trenerka napisała w poście inaugurującym projekt:



- Należysz do #chodagang - jesteś aktywna, pozytywna, gotowa na wyzwania. Korzystasz z moich materiałów! (treningi na dvd, BeActiveTv, książki). Wspierasz moje działania. Jesteś gotowa motywować swoich obserwatorów do zdrowego stylu życia.

Reklama

Wybrane osoby mogły używać statusu ambasadorki Ewy Chodakowskiej w swoich mediach społecznościowych. Opatrywały swoje treningi jej nazwiskiem i odpowiednimi hasztagami, polecały też produkty trenerki.



Problem pojawił się wtedy, gdy kobiety, oprócz promowania treningów i produktów Chodakowskiej, zaczęły brać udział w innych przedsięwzięciach sportowych i oznaczać się w konkursach organizowanych przez siłownie oraz robić zdjęcia produktom innych firm.



Trenerka poprosiła je o usunięcie wzmianek o ambasadorstwie, a część kont zablokowała na swoim fanpage'u. Jak uzasadniła, było to podyktowane tworzeniem się niezdrowej atmosfery. Fankom nie spodobało się jednak to działanie, niektóre z nich same zrezygnowały więc z przyznanego wcześniej statusu. Ostatecznie projekt został zamknięty.

Byłe ambasadorki są rozgoryczone takim zachowaniem Chodakowskiej. Uważają, że była niesprawiedliwa.



- Dawanie banów, blokowanie? Dla mnie to poziom przedszkola... I teraz jawnie kłamie, że tylko zablokowała osoby, które udostępniły według niej pełne hejtu story Jagody. Nieprawda. Znam kilkanaście dziewczyn, które dostały bana za nic - mówi jedna z fanek trenerki. Tłumaczy też, że ambasadorka, o której mowa "była jedną z największych wizytówek Ewy. Organizowała eventy w Londynie, z Ewą znała się i rozmawiała wielokrotnie".