Kiedy kupować ogórki do kiszenia?

To zrozumiałe, że nie możesz doczekać się przygotowania domowych ogórków kiszonych. Niecierpliwość nie jest jednak dobrą doradczynią. Nie zabieraj się za kiszenie ogórków na samym początku sezonu. W drugiej połowie lipca i na początku sierpnia ogórki są świeże i dorodne, a zarazem mają nieco twardszy miąższ i skórkę niż wcześniejsze okazy. Dzięki tym właściwościom lepiej znoszą długie tygodnie spędzane w słoiku.

Najlepszy termin już znamy. Czas odpowiedzieć na pytanie: jakie ogórki najlepiej nadają się do kiszenia? Wybieraj gruntowe. Najbardziej polecane są ogórki Śremskie . Możesz postawić również na takie odmiany jak:

Jak przygotować ogórki do kiszenia? Liczy się czas

Nie rób zakupów na targu z dużym wyprzedzeniem. Do kiszenia ogórków należy przystępować możliwie jak najszybciej. Im dłużej ogórki będą czekać na swoją kolej na kuchennym blacie, tym większe ryzyko, że w słoiku staną się miękkie i niesmaczne . Długie przechowywanie sprzyja również rozwojowi bakterii gnilnych.

Czas zakasać rękawy. W pierwszej kolejności ogórki dokładnie oczyść - przyda się do tego niewielka szczoteczka. Następnie namocz je w lodowatej wodzie przez co najmniej godzinę. Ten prosty zabieg pozwoli uzyskać chrupiące i jędrne kiszonki. Pamiętaj również, aby układać je pionowo i ciasno w słoiku .

Ile soli do kiszenia ogórków?

Równie istotne są dodatki. Czosnek, koper i liście chrzanu to kulinarne klasyki. Do ogórków kiszonych można dodawać także liście wiśni, porzeczki lub dębu - działają konserwująco i wzmacniają smak. Kluczowe są jednak proporcje wody i soli. Doświadczeni kucharze przyjmują zasadę, według której na 1 litr wody powinna przypadać 1 czubata łyżka soli. Słoiki z ogórkami przechowuj w ciemnym i chłodnym miejscu - optymalna temperatura wynosi ok. 12-15ºC.