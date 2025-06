Co w sytuacji, jeśli po zastosowaniu zasady "złotówka za złotówkę" wysokość czternastej emerytury jest mniejsza niż 50 zł brutto? W takiej sytuacji ZUS nie dokonuje wypłaty. W 2025 roku w praktyce oznacza to, że emeryt czy rencista pobierający świadczenie przekraczające 4728,91 zł brutto nie dostanie "czternastki" .

Warto mieć świadomość, że z czternastej emerytury potrącane są składki zdrowotne oraz zaliczka na podatek dochodowy. Dotyczy to także osób, które na co dzień nie płacą podatku, na przykład z powodu niskich dochodów. Co zrobić, że czternasta emerytura była wyższa? Do tego niezbędne jest złożenie formularza EPD-21.