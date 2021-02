​Cindy Crawford wyznała, że w przeszłości zazdrościła Kate Moss

Jedna z najsłynniejszych topmodelek lat 90. w najnowszym wywiadzie wróciła wspomnieniami do szczytowego momentu swojej kariery. Crawford zdradziła, że aby zmieścić się w ubrania prezentowane na wybiegach, musiała stosować restrykcyjną dietę i bardzo intensywnie trenować.

Zdjęcie Cindy Crawford nie kryje, że jej figura jest efektem wielu wyrzeczeń /EastNews /East News

Zazdrościła przy tym innej znanej modelce, która w przeciwieństwie do niej nie musiała liczyć kalorii. "Wkurzałam się na Kate Moss, kiedy jadła burgera, frytki i paliła papierosa!" - przyznała szczerze Crawford.



Cindy Crawford to jedna z najsłynniejszych i najbardziej wpływowych gwiazd wybiegów wszech czasów. Jej twarz wielokrotnie zdobiła okładki prestiżowych magazynów, a ona sama wzięła udział w niezliczonych kampaniach reklamowych i pokazach uznanych domów mody, takich jak Dolce & Gabbana, Chanel, Ralph Lauren, Christian Dior, Valentino, Michael Kors czy Thierry Mugler. W 1995 roku, kiedy była u szczytu popularności, jej nazwisko znalazło się na szczycie rankingu najbogatszych modelek świata magazynu "Forbes". W najnowszym wywiadzie Crawford postanowiła wrócić wspomnieniami do tego okresu, ujawniając, ile musiała poświęcić, by odnieść tak spektakularny sukces.

Reklama

Jednym z wyrzeczeń było stosowanie restrykcyjnej diety, która umożliwiła jej utrzymanie sylwetki pasującej do obowiązujących wówczas w branży modowej standardów. "Nigdy nie należałam do osób, które mogą jeść, co tylko chcą bez żadnych konsekwencji dla figury. Kiedy przeprowadziłam się do Nowego Jorku, wiedziałam, że muszę radykalnie zmienić podejście do odżywiania. Gdybym tego nie zrobiła, zwyczajnie nie byłabym w stanie zmieścić się w ubrania prezentowane na wybiegach, które, nawiasem mówiąc, były w znacznie większych rozmiarach niż obecnie" - wyjaśniła Crawford w rozmowie z "Red Magazine".