Żeniszek meksykański - skąd pochodzi i jak wygląda?

Żeniszek meksykański to roślina z rodziny astrowatych, która pochodzi z Ameryki Środkowej. Charakteryzuje się krzewiastym pokrojem, rozgałęzionymi pędami i oryginalnymi liśćmi, które mają kształt serca i pokryte są włoskami. Jednak największym atutem żeniszka są jego puchate kwiatostany o białej, niebieskiej, fioletowej lub różowej barwie. W zależności od odmiany roślina osiąga od 20 do 60 cm wysokości. Z tego względu nadaje się do uprawy zarówno na balkonach i tarasach, jak i na rabatach.

Pielęgnacja żeniszka meksykańskiego

Żeniszek preferuje nasłonecznione miejsca oraz przepuszczalną i lekko kwaśną glebę. Dobrze znosi okresowe upały i susze, za to nie toleruje zbyt dobrze przelania wodą - jest wtedy szczególnie narażony na choroby grzybowe. Kluczowym zabiegiem pielęgnacyjnym jest przycinanie po kwitnieniu, dzięki czemu roślina się rozkrzewia i ponownie pojawiają się na niej efektowne kwiatostany. Żeniszek wymaga też regularnego nawożenia preparatem do roślin kwitnących - najlepiej stosować go raz na dwa tygodnie.

Żeniszek meksykański jest banalny w uprawie i kwitnie aż do przymrozków 123RF/PICSEL

Żeniszek meksykański w ogrodzie - dlaczego warto go mieć?

Żeniszek meksykański jest w naszym klimacie rośliną jednoroczną. Mimo wszystko warto go uprawiać ze względu na niebanalny wygląd i łatwe wymagania. W ogrodzie można z niego tworzyć barwne dywany i kwietniki. Świetnie komponuje się z roślinami o bardziej żywych barwach, np. begoniami czy aksamitkami. Można go wykorzystać do tworzenia obwódek klombów i rabat. Wyższe odmiany są idealne do uprawy w pojemnikach na balkonach i tarasach.

