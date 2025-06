Ogórki kiszone czy małosolne już ci się znudziły? Nic straconego. To dobry czas, by trochę poeksperymentować w kuchni.

Chociaż to propozycja bez mięsa, ogórki w takiej zalewie zyskują wyrazisty, słodko-kwaśny smak. Ogórki gyros to wyśmienita propozycja do kanapek, serów, dań z grilla czy mięs.