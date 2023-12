Dagmara Kaźmierska wymyśliła imiona dla wnuków

W niedawnym wywiadzie dla “Faktu" Dagmara Kaźmierska przyznała, że marzy o zostaniu babcią. Rozmawiała już nawet ze swoim synem - Conanem, na temat imion jego przyszłych dzieci. “Królowa życia" ma bardzo nietypowe pomysły, w których widać jej fascynację Egiptem. Dagmara Kaźmierska jest znaną egiptofilką, kobieta stara się nawet rozkręcić własny biznes w tym kraju. Nie dziwi zatem, że proponuje, by jej wnuk miał na imię Ramzes (imię wielu faraonów starożytnego Egiptu).



Imię dla dziewczynki także jest w dużej mierze inspirowane egipską historią, Kaźmierska proponuje synowi, by nazwał swoją przyszłą córkę Nefertiti Mercedes Kleopatra (Nefertiti i Kleopatra to dwie władczynie Egiptu, które słynęły z urody i niebanalnego umysłu i potęgi, której zazdrościł im niejeden mężczyzna).

Fani Dagmary Kaźmierskiej dobrze wiedzą, że "królowa życia" nie boi się mówić tego, co myśli





“Babcia nadaje imiona i nie ma tu dyskusji"

Co na to hipotetyczny ojciec? Conan i jego partnerka skupiają się aktualnie na studiach i rozwijaniu kariery zawodowej, a o dzieciach na razie nie myślą. Mimo to syn rozmawiał z Dagmarą Kaźmierską na temat jej pomysłów. Zgodnie z relacją “królowej życia", Conanowi podoba się imię Ramzes i być może weźmie je kiedyś pod uwagę. Trudniej będzie przekonać go do imienia dla dziewczynki.



“Do Mercedes Nefertiti nie wiem, czy go przekonam. Ale ja już mu powiedziałam! Babcia nadaje imiona i nie ma tutaj żadnej dyskusji" - przyznaje Dagmara Kaźmierska i jednocześnie dodaje: “Conanek mówi, że nad imieniem dla dziewczynki jeszcze pomyślimy".

Dagmara Kaźmierska z synem Conanem



Kim jest Dagmara Kaźmierska?

Dagmara Kaźmierska urodziła się w 1975 r., a popularność zyskała dzięki reality show “Królowe Życia", w którym występowała od 2016 r. Program emitowany w stacji TTV prezentował codzienne życie i perypetie ludzi, którzy osiągnęli sukces i mogą pozwolić sobie na więcej niż odrobinę luksusu. Obecnie Dagmara Kaźmierska szuka dla siebie partnera życiowego wraz ze stacją Polsat w programie “Dagmara szuka męża". Kobieta jest jedną z barwniejszych postaci show-biznesu, ale jednocześnie wzbudza wiele kontrowersji.