Większości z nas dobrze znane jest powiedzenie „cudze chwalicie, swego nie znacie”, które zostało zaczerpnięte z utworu „Wieś” Stanisława Jachowicza. Autor dodaje także: „sami nie wiecie, co posiadacie” i rzeczywiście, jest to słuszne stwierdzenie, a zwłaszcza w kontekście podróżowania . Niejeden Polak marzy o wyjazdach do Włoch, Hiszpanii, czy też Szwajcarii. Jednak podobnych wrażeń możemy doświadczyć także w naszym pięknym kraju.