Chociaż goździki są dziś popularną i powszechną w naszym kraju przyprawą, wciąż niewiele o nich wiemy. Wykorzystujemy je głównie w kuchni, zapominając lub być może nie zdając sobie sprawy, jak korzystnie mogą wpływać na nasze zdrowie i urodę. Goździki pochodzą z Indonezji, archipelagu nazywanego również “Wyspami Korzennymi". A to za sprawą uprawianych tam przypraw takich właśnie jak goździki, gałka muszkatołowa czy cynamon. Goździkowiec to wiecznie zielone drzewo, które oprócz Indonezji, uprawia się dziś również na Sri Lance, Madagaskarze, Zanzibarze czy Tanzanii. To, co wykorzystujemy jako przyprawę i nazywamy goździkami, to suszone pąki kwiatowe tego drzewa.