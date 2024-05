Czy można pić wodę z górskich strumieni? Odpowiedź jest zaskoczeniem

Portal Tatrzański zapewnia, że woda w źródłach i potokach polskich Tatr należy do najczystszych w kraju, a mimo to radzi turystom zabrać na szlak własną wodę w plastikowych butelkach. Dlaczego?

Na jakość górskich wód wpływ ma wiele czynników, w tym również naturalnych, jak zasolenie, czy nasycenie wody związkami miedzi. Głównym trucicielem jest jednak, jak łatwo się domyślić, człowiek. Schroniska i hotele, choć powinny posiadać własne oczyszczalnie ścieków, to zdarzało się, że spuszczały ścieki do zbiorników wodnych. Również turyści potrafią wyrzucać śmieci i odpady do jezior i potoków.

Niestety, tatrzańskie wody zanieczyszczane są nie tylko lokalnie . Raport "Zasoby wodne w Polsce - ochrona i wykorzystanie" przygotowany przez Politechnikę Warszawską wykazał zły stan wód w blisko 100% polskich rzek, jezior i strumieni. Woda w Polsce zanieczyszczona jest głównie związkami azotu i fosforu, oraz benzopirenem, który powstaje podczas niecałkowitego spalania paliw kopalnych. Jego cząsteczki występują w otaczającym nas powietrzu, wnikają do gleby, a z niej przedostają się do wody. Substancje te, siłą rzeczy, występują także w wodach płynących na terenie polskich gór.

Nie każdy też wie, że w wysokich partiach gór skład chemiczny wody jest podobny do składu deszczówki. Taka woda ma niezwykle niski poziom zmineralizowania, przez co wypłukuje sole mineralne z organizmu i trudno nią ugasić pragnienie.

Jeżeli więc już musimy napić się podczas wędrówki, najlepiej zaczerpnąć wodę z lodowato zimnych, wartkich strumieni, nigdy ze stojących oczek, gdzie rozwijają się bakterie i pierwotniaki. Jednak nawet najwyższa ostrożność nie da nam pewności, że nie dojdzie do zatrucia. Nie chcąc więc zepsuć sobie wycieczki wizytą w szpitalu, lepiej nosić ze sobą własną wodę , albo używać specjalnych filtrów lub tabletek do uzdatniania wody.

Dla kilkuosobowej grupy turystów lepszym rozwiązaniem jest filtr grawitacyjny. Może mieć on formę wygodnego do spakowania worka, który dostarczy nam około dziesięciu litrów czystej wody w ciągu 20 minut. Tego typu filtry usuwają zanieczyszczenia biologiczne, w postaci bakterii, wirusów i pierwotniaków, nie poradzą sobie jednak ze skażeniem chemicznym.

Tabletki przydadzą się do oczyszczania wody do picia, wody do płukania owoców i warzyw, czy mycia zębów. Minusem tego rozwiązanie jest powszechnie znany fakt, że chlorowana woda nie należy do najsmaczniejszych, można jednak złagodzić jej chemiczny posmak sokiem z cytryny.