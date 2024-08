Demi Moore zachwyca figurą na wakacjach w Grecji! Jak 61-letnia aktorka dba o swoją sylwetkę?

Demi Moore stosuje się do kilku zasad, dzięki którym pomimo upływu lat ma świetną figurę Andreas Rentz/Getty Images for amfAR Getty Images

Holistyczne podejście do zdrowia - Demi Moore od lat stosuje holistyczne podejście do zdrowia. Regularnie korzysta z praktyk, takich jak medytacja, akupunktura oraz masaże . Zwraca też dużą uwagę na jakość swojego snu, który jest dla niej priorytetem. W jednym z wywiadów aktorka podkreślała, że sen to kluczowy element regeneracji organizmu i zachowania młodego wyglądu.

Demi Moore jest doskonałym przykładem na to, że dbanie o siebie i zdrowy styl życia mogą przynosić efekty niezależnie od wieku. Jej imponująca figura to wynik lat ciężkiej pracy, ale i mądrego podejścia do zdrowia. Aktorka wielokrotnie podkreślała, że kluczem do sukcesu jest konsekwencja i wsłuchiwanie się w potrzeby swojego ciała.