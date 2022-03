Demi Rose na tropikalnej wyspie eksponuje swoje wdzięki. Co za zdjęcia!

Gwiazdy

Demi Rose wybrała się jakiś czas temu na kolejne już wakacje i tym razem odpoczywa na bajecznej wyspie na Morzu Karaibskim - Saint Lucia. Fani tylko czekali na kolejną podróż modelki, bo to oznacza tylko jedno - bajeczne zdjęcia w mediach społecznościowych. Patrząc na to, co publikuje gwiazda, fani z pewnością się nie zawiedli.

Zdjęcie Demi Rose pokazuje nieziemskie zdjęcia ze swojej podróży na Saint Lucia / @demirose / Instagram