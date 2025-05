To była długa batalia sądowa. Rozwód aktorskiej pary przeszedł do historii

Jednak konsekwencje ich związku były coraz bardziej widoczne w postaci długiej i zaciętej batalii prawnej o wspólny majątek i wyjaśnień w sprawie przemocy, co doprowadziło do wieloletniego przeciągania się rozwodu.

Sama sprawa rozwodowa jednak trwała wiele lat. Przedstawiciel Pitta odmówił potwierdzenia lub skomentowania ugody rozwodowej w grudniu. Jednak źródło bliskie Pittowi powiedziało w rozmowie z magazynem "People", że aktor jest "szczęśliwy, że rozwód ma już za sobą" i że on i jego dziewczyna Ines de Ramon, z którą spotyka się od 2022 roku, są obecnie bardzo szczęśliwi.

Od tamtej pory jednak gwiazdor ani razu nie skomentował sytuacji rozwodowej, aż do teraz.

Do tej pory aktor milczał na temat małżeństwa i finalnie rozwodu z Angelią Jolie. Jednak w rozmowie z magazynem "GQ", gwiazdor zapytany o rozwód, krótko, ale konkretnie odniósł się do zakończenia ich małżeństwa i batalii prawnej.

"Nie, nie sądzę, żeby to była aż tak poważna sprawa. Po prostu to coś, co zaczęło się spełniać w rzeczywistości w oparciu o prawo".