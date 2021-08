Demi Rose zaszalała ze strojem kąpielowym!

Demi Rose wybrała ciekawy krój kostiumu kąpielowego

Demi Rose to młoda Brytyjka o kolumbijskich korzeniach, która zrobiła oszałamiającą karierę jako modelka.

Chociaż życie jej nie oszczędzało, bardzo wcześnie straciła rodziców, to wykazała się zaradnością i przedsiębiorczością, co pozwoliło jej dorobić się sporej sumy na koncie bankowym.



Młoda modelka jest rozchwytywana, a firmy produkujące bieliznę oraz stroje kąpielowe płacą krocie, by reklamowała ich produkty.



Taka sylwetka, jaką prezentuje Demi, nie zdarza się zbyt często, więc nic dziwnego w tym, że gwiazda jest taka rozchwytywana.



Świadczą także o tym najnowsze zdjęcia celebrytki, na punkcie których internauci dosłownie oszaleli.



Rose pozuje do nich w strojach kąpielowych i jeden z nich - czarne bikini - zdecydowanie stało się faworytem fanów Demi.



Góra od kostiumu jest wykrojona w taki sposób, że podkreśla wszelkie atuty Demi. Z pewnością niejedna jej fanka zdecyduje się na taki krój bikini, by podbić plaże podczas tegorocznych wakacji.

