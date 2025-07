Nie każde ciasto musi być wysokie na trzy piętra i nasączone alkoholem, by robiło wrażenie. Czasem wystarczy coś prostego, a zarazem efektownego. I właśnie takie jest to ciasto: warstwowe, kolorowe, puszyste, z charakterem.

Pomysł na kruche ciasto z mascarpone i frużeliną z wiśni to tylko jedna z wielu opcji. Ale jedno jest pewne - wiśnie w cieście zawsze robią robotę. Są wyraziste, pięknie się prezentują, a przy tym nieprzyzwoicie smaczne. I to niezależnie od tego, czy wybierzesz klasykę, czy bardziej nowoczesną wariację.

Rozgrzej piekarnik do 180°C. Blaszkę o wymiarach ok. 23 x 28 cm wyłóż papierem do pieczenia. Miękkie masło utrzyj z cukrem pudrem na jasną, puszystą masę (ok. 5 minut). Dodaj żółtko i miksuj jeszcze chwilę. Wsyp mąkę z proszkiem do pieczenia i wymieszaj - powstanie gęste, klejące ciasto.