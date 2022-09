Doda na randce z kolejnymi kandydatami. Z kim tym razem się spotkała?

Gwiazdy

W czwartym odcinku show "Doda. 12 kroków do miłości" piosenkarka spotkała się z dwoma kolejnymi kandydatami. Tym razem byli to 39-letni Jakub i 38-letni Daniel. Co tym razem przytrafiło się celebrytce i jak spędziła czas z kandydatami?

Zdjęcie Za karierą Jakuba chowa się smutna historia jego rodziny. Czy mężczyzna podbił serce Dody? / materiały prasowe