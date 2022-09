O Dodzie ostatnio znów jest głośno. Wszystko za sprawę kontrowersyjnego show Polsatu "Doda. 12 kroków do miłości". Piosenkarka, wraz z pomocą psychologa, w programie poszukuje partnera na życie. Umawia się na randki z różnymi mężczyznami i analizuje efekty tych spotkań "na kozetce" u eksperta.

Wokalistka w rozmowach z mediami wielokrotnie podkreślała, że do pełni szczęścia brakuje jej tylko prawdziwej miłości i silnego, męskiego ramienia. Doda jest utalentowaną kobietą, która odnosi sukcesy w branży muzycznej od wielu lat. Dba o wygląd - regularnie ćwiczy i spędza wiele czasu na siłowni. Kontrola diety też jest dla niej niezwykle ważna.

"Nie jem cukru od wielu, wielu lat, nie spożywam laktozy, nie jem glutenu. Jem ryby, jajka, kaszę, orzechy, ryże, nasiona różne, warzywa" - przyznała jakiś czas temu w programie "Hejt Park". Rabczewska stroni także od alkoholu i czerwonego mięsa.

Wiele wyrzeczeń i intensywny, aktywny tryb życia przynoszą efekty. Doda może pochwalić się wysportowaną smukłą sylwetką. Chętnie eksponuje swoje kształty, na przykład publikując odważne zdjęcia na Instagramie. Co pokazała wczoraj?

Doda w bieliźnianym body pozuje na koniu. Ładnie?

Doda umieściła na Insntagramie efekty nietypowej sesji zdjęciowej. Zapozowała na tle zielonej łąki, siedząc niemal nago na białym koniu. Gwiazda miała na sobie jedynie bieliźniane body. Kontrowersyjny pomysł wywołał skrajne reakcje fanów - od zachwytów, po zdziwienie i rozbawienie.

Kto będzie jeździł na twoich dzikich koniach? Kto utonie w twoim błękitnym morzu? Kto będzie smakował twoich pocałunków ze słonej wody? Kto będzie jeździł na twoich dzikich koniach? Kto oswoi twoje serce? napisała pod postem Rabczewska.

Fani komentują zdjęcie Dody. To im się nie podoba

Pod postem Doroty Rabczewskiej w okamgnieniu pojawiły się komentarze. Fani Dody uznali zdjęcia za wyjątkowo pomysłowe, zmysłowe i ciekawe. Jeden z użytkowników zwrócił jednak uwagę na to, że seksowny strój nijak ma się do scenerii. "Takie buty do sesji z koniem na łące? Kowbojki i inny ciuch byłby kozak" - zaznaczył internauta. I dodał: "Gruby kicz". Miał rację?

