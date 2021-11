​Dom Salmy Hayek był nawiedzony! Co zrobiła?

"Nie widziałam żadnych dziwnych zjawisk, ale niektórzy z mojego personelu nie chcieli pracować w moim domu, bo byli świadkami tego, jak pianino samo zaczynało grać, światła same się zapalały i gasły, a okna otwierały i zamykały" - opowiadała Hayek goszcząc w show Ellen DeGeneres. Nawet jeśli dom nie był nawiedzony, to i tak postanowiła wezwać medium, by inni przestali się bać i uwierzyli, że duchy zostały przepędzone.

Salma Hayek wynajęła specjalistę i poprosiła go, aby tylko nie odprawiał czarnej magii, zwłaszcza rytuałów z martwymi zwierzętami. Mężczyzna po obejściu jej domu stwierdził, że wyczuł aż 20 duchów. Po jego interwencji willę miała opuścić większość zjaw nie z tego świata. Dwie pozostały, bo mają "dobrą wibrację". Jedna z nich jest rzekomo wcielenie siostry zakonnej.

Gościom odwiedzającym Hayek może towarzyszyć dreszczyk strachu także z innego powodu. Aktorka mieszka z sową, którą zaadoptowała. Lata ona swobodnie po domu. "Kiedy siedzi, w ogóle jej nie słychać, ale gdy przelatuje, wszyscy piszczą. Kocham ten pisk. Czy nie jest cudowne oglądać strach ludzi przed czymś, co nie zrobi im krzywdy?" - śmiała się aktorka kilka miesięcy temu w programie "The Late Show With Stephen Colbert".

Listopad jest bardzo obiecujący dla sympatyków Hayek. 5 listopada do kin wszedł marvelowski obraz "Eternals", a w ostatni weekend miesiąca będzie można zobaczyć film "Dom Gucci".

