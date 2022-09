Dominika Tajner i Michał Wiśniewski: historia miłości

Dominika Tajner i Michał Wiśniewski wzięli ślub w 2012 roku. Związek piosenkarza i córki prezesa Polskiego Związku Narciarskiego dla wielu osób był zaskoczeniem. Para dobrze się ze sobą dogadywała. Zkochani chętnie dzielili się swoim uczuciem ze światem - razem uczestniczyli w imprezach branżowych, pozowali na ściankach i opowiadali o relacji. Dominika Tajner zdecydowała się nawet wytatuować sobie na ręce imię męża.

Niestety związek gwiazdorskiej pary nie przetrwał próby czasu. W 2019 roku Dominika Tajner i Michał Wiśniewski zdecydowali się rozstać. "Razem, a jednak osobno. Teraz już osobno... Rozejście z klasą to pewna sztuka. Nie zawsze jest to możliwe, ale nam finalnie chyba się udało... Jak bardzo chciałoby się dobrze, życie i tak pisze swoje scenariusze. Ale zawsze to, co się dzieje, dzieje się po coś..." - napisała wówczas na Instagramie Dominika Tajner.

"On i ja wiele się nauczyliśmy". Jak Dominika Tajner wspomina małżeństwo z Michałem Wiśniewskim?

Michał Wiśniewski po zakończeniu czwartego małżeństwa szybko ruszył naprzód. Niedługo po rozwodzie związał się z Polą. Piąta żona lidera grupy muzycznej "Ich troje" zajmuje się fotografią. Para w 2021 roku doczekała się synka, Falco Amadeusa.

Dominice Tajner również udało się zapomnieć o byłym mężu. Obecnie jest w szczęśliwym związku, jednak pierwsze miesiące po rozwodzie nie były dla niej łatwe. W rozmowie z portalem Pudelek córka prezesa Polskiego Związku Narciarskiego zdradziła, że po zakończeniu związku z Michałem Wiśniewskim stała się nieufna wobec mężczyzn. Zapytana o to, jak wspomina 7 lat małżeństwa z ekscentrycznym muzykiem, odpowiedziała: "To byłaby rozmowa na całą książkę. Może ją napiszę".

On i ja wiele się nauczyliśmy. Miałam problem z relacjami po Michale, nie przez niego. Jestem mniej ufna. (...) Byliśmy ze sobą długo, ale parę rzeczy mnie zaskoczyło. Myślę, że zupełnie nie ma tu czego roztrząsać.

