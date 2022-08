Na tym zdjęciu widzicie jak posłusznie wykonuję polecenia mojego kata, mając w sobie radość i zawzięcie niczym PIS przy wykańczaniu tego kraju. Oraz jakby co, to protipy z horrorów nie działają na trenerów. Nawet jak się człowiek nie rusza i nie mruga i nie oddycha, to i tak was widzą. I schowanie się pod matą do ćwiczeń też nie działa, choć zachęcałem do tego słowami - zobacz, jak mnie wcale nie widać.