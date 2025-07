Ogórki kiszone to po prostu ogórki gruntowe, które są poddawane procesowi kiszenia - naturalnemu procesowi fermentacji mlekowej. W jego wyniku znajdujące się w komórkach roślinnych cukry proste, przekształcają się w kwas mlekowy. Na samym początku kiszenia ogórki te nazywamy małosolnymi.

Ogórki kiszone to znany od setek lat naturalny probiotyk. W czasie fermentacji powstaje w nich kwas mlekowy o mocnych właściwościach prozdrowotnych. Wzmacnia on odporność organizmu, usuwa toksyny, oczyszcza i reguluje florę bakteryjną jelit. Ogórki kiszone to też prawdziwa witaminowa bomba. Zawierają one takie witaminy i składniki odżywcze jak:

witamina A,

witamina C,

witamina E,

witamina K,

potas,

wapń,

magnez,

fosfor,

sód.

W ogórkach kiszonych znajdziemy też mnóstwo błonnika pokarmowego, który usprawnia pracę układu pokarmowego i zmniejsza wchłanianie tłuszczu z pożywienia. Nic dziwnego, że o tej porze roku mnóstwo osób zaczyna produkcję kiszonych ogórków. Jak wybrać te najlepsze?

Jakie są idealne ogórki do kiszenia?

Wybierając idealne ogórki do kiszenia powinniśmy skupić się na kilka kwestiach:

Po pierwsze, idealne ogórki do kiszenia mają charakterystyczny kształt wydłużonego cylindra. Nie mogą być one przerośnięte na grubość, a ich kształt powinien być regularny. Długość perfekcyjnych kiszeniaków waha się od 5 cm do 15 cm. Co ciekawe, opracowano nawet wzór, według którego idealny stosunek długości do szerokości ogórka wynosi 3:1. Taki kiszeniak powinien być więc trzy razy dłuższy, niż wynosi jego szerokość.

Idealne ogórki do kiszenia mają cienką skórkę, która pokryta jest brodawkami średniej wielkości. Odmiany ogórków, które można kisić różnią się od siebie barwą i natężeniem białych smug. Nie ma to jednak większego znaczenia, ale ważne, by zawsze kisić ogórki jednej odmiany.

Do kiszenia najlepiej sprawdzi się szklane lub ceramiczne naczynie.

Przepis na babcine ogórki kiszone: Zawsze się udają

Składniki:

3 kg ogórków,

3 litry wody,

3 czubate łyżki soli,

koper, chrzan i czosnek,

liść wiśni, porzeczki lub dębu.

Przygotowanie:

1. Przełóż ogórki do dużego naczynia, zalej je zimną wodą i zostaw na dwie godziny. Przygotuj trzy litry wody i dodaj do niej trzy czubate łyżki soli. wszystko dokładnie wymieszaj. Wodę przestudź do temperatury 40 st. C.

2. Wyjmij ogórki z miski i dokładnie wypłucz pod bieżącą wodą. Ułóż je następnie w naczyniu, w którym będziesz je kisić.

3. Włóż pierwszą warstwę ogórków, a następnie dodaj koper, chrzan, czosnek, liść wiśni, porzeczki lub dębu. Powtarzaj tę czynność aż wypełnisz naczynie ogórkami i dodatkami.

4. Zalej całość wodą o temperaturze 40 st. Celsjusza, przykrywając wszystkie ogórki. Zakręć naczynie i odstaw.

5. Po trzech dniach gotowe będą ogórki małosolne. Dłuższy proces fermentacji sprawi, że ogórki będą kiszone.

