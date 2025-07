Menopauza to nie kryzys, to metamorfoza

Zmiany hormonalne, skoki nastrojów, kłopoty ze snem czy problemy z koncentracją - menopauza potrafi dać w kość. Ale jak mówi Anna Hirsch-Nowak, nie chodzi tylko o ciało. - To proces ewolucji, który w dużej mierze zachodzi w głowie. Jeśli odpowiednio się do niego przygotujemy, może być początkiem najpiękniejszego etapu życia - podkreśla.

Jak rozpoznać, że zbliżamy się do menopauzy?

Pierwsze sygnały to zaburzenia cyklu menstruacyjnego: miesiączki pojawiają się nieregularnie, są mniej lub bardziej obfite, mogą pojawiać się brązowe plamienia. Równolegle pojawiają się objawy hormonalne - suchość skóry, nocne poty, uderzenia gorąca, huśtawki emocjonalne. Niektóre kobiety nie odczuwają niemal nic - po prostu cykl się kończy. - Menopauzę możemy potwierdzić dopiero po 12 miesiącach bez miesiączki. Statystycznie w Polsce ten moment przypada na 51. rok życia, ale objawy mogą się zacząć nawet 10 lat wcześniej - tłumaczy ekspertka.

Czy można się do niej przygotować?

Tak - i warto to zrobić jak najwcześniej. - To nie jest coś, co nas zaskakuje nagle, jak grypa. Na przebieg menopauzy pracujemy całe życie. Nasze codzienne nawyki - to, co jemy, jak śpimy, czy się ruszamy - wpływają na to, czy przejdziemy ją łagodnie, czy z problemami - mówi Hirsch-Nowak.

Jej zdaniem kluczowe jest holistyczne podejście - zadbanie zarówno o ciało, jak i umysł oraz emocje. - To czas, kiedy warto być dla siebie dobrą i czujną. Kobieta, która słucha swojego organizmu, ma o wiele większe szanse na przejście tego okresu z lekkością.

Łagodzenie objawów menopauzy 123RF/PICSEL 123RF/PICSEL

Jakie badania warto zrobić po czterdziestce?

- Organizm po 40. roku życia to jak samochód z dużym przebiegiem - trzeba go regularnie serwisować - mówi Hirsch-Nowak. Zaleca m.in.:

• badania hormonalne (estradiol, progesteron, FSH, LH),

• panel tarczycowy,

• pełną morfologię i parametry zapalne,

• profil lipidowy i glukozowo-insulinowy,

• witaminy D3, B12, kwas foliowy, homocysteinę,

• cytologię, USG, kolonoskopię,

• analizę pierwiastków (np. włosów) oraz poziomu kwasów Omega-3.

Styl życia ma ogromne znaczenie

- Aktywność fizyczna to najlepsza terapia anty-aging - twierdzi ekspertka. Szczególnie poleca trening siłowy i oporowy, który chroni kości, mięśnie i metabolizm. Do tego dieta przeciwzapalna, bogata w warzywa, błonnik i zdrowe tłuszcze. A także - regeneracja.

- Dobry sen to nie luksus - to fundament. Kobiety w menopauzie często mają z nim problem, dlatego warto zadbać o higienę snu, wieczorne rytuały, wyciszenie. Pomocne są zioła, melatonina, ale też odstawienie cukru, alkoholu i kofeiny.

Aktywność przy menopauzie 123RF/PICSEL 123RF/PICSEL

Najczęstsze objawy? Nie tylko fizyczne

Lista jest długa: uderzenia gorąca, nadmierne pocenie się, bezsenność, mgła mózgowa, wahania nastroju, sucha skóra, spadek libido, infekcje intymne, problemy z koncentracją, osteoporoza. - Ale nie każda kobieta odczuwa wszystkie symptomy. Czasem menopauza przychodzi cicho. Każda historia jest inna - podkreśla.

Strategie na uciążliwe objawy

Hirsch-Nowak zaleca przyjrzenie się stylowi życia i eliminację czynników pogarszających samopoczucie - takich jak cukier, alkohol, stres, nieregularne posiłki czy brak snu. - Pomagają także zioła, fitoestrogeny, suplementacja i - jeśli jest taka potrzeba - hormonalna terapia zastępcza, dobrana indywidualnie.

Lęk przed starością? Można go oswoić

- To normalne, że kobiety obawiają się zmian - w wyglądzie, w ciele, w życiu. Ale jeśli podejdziemy do nich z akceptacją i wiedzą, menopauza może być siłą, nie zagrożeniem - mówi coach. Jej zdaniem problem leży też w stereotypach. - Czasem bardziej niż same zmiany, przeraża nas ich społeczna narracja. Dlatego warto edukować, rozmawiać i korzystać z pomocy specjalistów.

Mity, które trzeba wyrzucić do kosza

- Menopauza to nie choroba. To naturalny proces, jak dojrzewanie. Nie musi oznaczać końca atrakcyjności czy energii życiowej. A hormonalna terapia zastępcza? To nie diabeł wcielony, tylko narzędzie - dla wielu kobiet jedyne skuteczne - mówi Hirsch-Nowak.

Co możesz zrobić już dziś?

- Nie próbuj cofać czasu. Nie masz 20 lat - i to jest w porządku. Menopauza to czas, kiedy warto słuchać ciała z miłością, a nie z pretensją. Jeśli ciało jest zmęczone - zwolnij. Jeśli jest głodne witamin - nakarm je dobrze. Jeśli brakuje ci siły - poszukaj jej w codziennych rytuałach - radzi ekspertka.

Ruch, dieta, sen, regeneracja i rutyna - to nie są magiczne triki. To fundament. - Codzienna dyscyplina, małe kroki, regularność. To najlepsze, co możesz dać sobie w tym czasie.

I najważniejsze przesłanie?

- Nie bój się menopauzy. Ona może być początkiem najfajniejszego etapu w twoim życiu. To czas, w którym możesz nareszcie postawić na siebie, zadbać o swoje potrzeby, zająć się marzeniami. Życzę każdej kobiecie, żeby potraktowała ten czas jak wiosnę drugiej połowy życia - mówi Anna Hirsch-Nowak.

