Dramat Gąsiewskiej: Fani mylą ją z o 45 lat starszą Magdą Gessler!

Młoda gwiazda znana m.in. z serialu "Rodzinka.pl", podobnie jak wiele innych celebrytów pochwaliła się w niedzielę zdjęciem zrobionym przy urnie. Jej stylizacja i fryzura sprawiły, że fani pomylili ją z popularną restauratorką.

Zdjęcie Może niedługo to Gąsiewska, a nie Magda Gessler, będzie się Polakom kojarzyła z burzą blond loków? /TVP /Agencja FORUM

21-letnia Wiktoria Gąsiewska lubi chwalić się w swoich mediach społecznościowych nowymi stylizacjami, a na jej Instagramie aż roi się od selfie w kuszących pozach i strojach.



W niedzielę aktorka postanowiła uwiecznić moment, w którym oddała swój głos w wyborach prezydenckich. Specjalnie na tę okazję założyła zwiewną sukienkę i buty na obcasie. Na zdjęciu widać też, że ma rozpuszczone kręcone włosy oraz obowiązkową w lokalach wyborczych maseczkę ochronną.

I to chyba właśnie ta fryzura i maseczka na twarzy sprawiły, że fani nie rozpoznali na zdjęciu swojej idolki. Wskazują na to ich reakcje w komentarzach, które raczej nie ucieszą aktorki.



"Myślałem, że to Magda Gessler" - napisał jeden z obserwujących Gąsiewską mężczyzn. Wpisów, w których internauci przyznawali, że pomylili młodziutką aktorkę ze słynną restauratorką było mnóstwo. Gąsiewska nie odniosła się do tego porównania.



Swoją nową fryzurą aktorka pochwaliła się już jakiś czas temu. Przyznała wtedy, że loki są u niej naturalne, a teraz po prostu przestała prostować włosy.



"Natury nie oszukasz. Najmniejsza wilgoć i się kręciły, więc zaczęłam dbać o skręt" - napisała niedawno na Instagramie.

Kto wie, być może już niedługo to właśnie Gąsiewska, a nie Magda Gessler, będzie się Polakom kojarzyła z burzą blond loków. Chyba że podobne porównania skłonią ją do tego, by znów sięgnąć po prostownicę.

