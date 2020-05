Emily Ratajkowski wyprawiła ślub swojemu psu

Modelka zorganizowała ślub i wesele swojemu psu Colombo. Wyswatała go z suczką, która należy do zaprzyjaźnionej pary. Podczas domowej uroczystości był szampan i kwiaty.

Zdjęcie Emily Ratajkowski jest uważana za jedną z najpiękniejszych kobiet na świecie /Invision /East News

Pierwszy majowy weekend Emily Ratajkowski i jej mąż Sebastian Bear-McClard spędzili w towarzystwie najlepszej pary przyjaciół w swoim domu w Los Angeles.

Znaleźli bardzo oryginalny, ale też nieco kontrowersyjny sposób na wypełnienie sobie wolnego czasu. Ratajkowski "ożeniła" swojego psa Colombo z suczką znajomych Happy. Ślub i wesele odbyły się w ogródku. Nie zabrakło bukietów i toastów wznoszonych szampanem. Zdjęcia z ceremonii okraszone gratulacjami dla "młodej pary" Ratajkowski umieściła na swoim Instagramie.

Modelka zaadoptowała Colombo w maju ubiegłego roku. Jej pupil jest mieszańcem z domieszką krwi husky’ego. Gdy był szczeniakiem, wzięła go ze sobą do programu "The Tonight Show" Jimmiego Fallona.

Przewrotnie, Colombo bardzo ułatwia pracę paparazzim, polującym na Ratajkowski. Gwiazda często wychodzi ze swoim psem na spacer po ulicach Los Angeles, co dla fotoreporterów jest świetną okazją do zrobienia jej zdjęcia.