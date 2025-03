Czym zastąpić retinol? Oto naturalne alternatywy do walki nie tylko ze zmarszczkami

Retinol to jeden z najczęściej wybieranych składników w pielęgnacji skóry. Redukuje zmarszczki, poprawia jędrność i rozjaśnia przebarwienia. Jest jednak jedno "ale" – nie każdy go toleruje. Podrażnienia, przesuszenie, zaczerwienienia… Dla wielu to zbyt wysoka cena za gładką cerę. Na szczęście natura ma swoje sposoby na młody wygląd. Jakie składniki działają podobnie do retinolu, ale bez skutków ubocznych? Oto lista najlepszych naturalnych zamienników.