Albania może pochwalić się 362 kilometrami linii brzegowej z dostępem do Morza Adriatyckiego i Jońskiego. Znajdziemy tam zarówno szerokie, piaszczyste plaże i malownicze zatoczki, jak i imponujące górskie krajobrazy.

Najchętniej odwiedzanym regionem jest Riwiera Albańska , obejmująca południową część kraju - to właśnie tam znajdziemy jedne z najpiękniejszych plaż w Europie. Wspaniałym kurortem godnym uwagi jest Himara - uznawana za jedno z najpiękniejszych miejsc w kraju. Tam znajdziemy malowniczą plażę Filikuri otoczoną wysokimi klifami.

Wśród popularnych kurortów warto wymienić także Durrës , które leży niespełna godzinę drogi od Tirany. To jedno z największych nadmorskich miast Albanii, które z uwagi na dobrą infrastrukturę chętnie wybierane jest przez rodziny z dziećmi. Jeśli jednak wolimy nieco bardziej kameralne miejsca, świetnym wyborem może okazać się miejscowość Golem.

Pamiętajmy jednak, że Albania oferuje dużą różnorodność krajobrazów, co czyni ją idealnym miejscem nie tylko dla miłośników plażowania, ale także dla osób lubiących aktywny wypoczynek. Górzyste tereny oferują doskonałe warunki do trekkingu, a bogata historia kraju przyciąga fanów zwiedzania.

Jeszcze do niedawna Albania nie kojarzyła się z wakacyjnym wypoczynkiem. Obecnie jednak coraz więcej osób odkrywa jej uroki, a wzrost zainteresowania tym krajem nie jest przypadkowy.

Albania przyciąga turystów przede wszystkim przystępnymi cenami. Podczas gdy w wielu europejskich kurortach koszty wakacji stale rosną, w Albanii możemy wypocząć za znacznie mniejsze pieniądze, nie rezygnując przy tym z komfortu. Noclegi, wyżywienie i atrakcje są tu o wiele tańsze niż w Chorwacji, Grecji czy we Włoszech.

Wielkim atutem Albanii jest także jej łatwa dostępność. Możemy tam dotrzeć zarówno samochodem, jak i samolotem. Tanie linie lotnicze , takie jak Ryanair czy Wizz Air, oferują coraz więcej połączeń do Tirany, a bilety często możemy kupić w bardzo atrakcyjnych cenach.

W porównaniu do zatłoczonych kurortów w innych krajach Europy, Albania wciąż oferuje spokój i autentyczność . Choć turystyka dynamicznie się tam rozwija, nadal możemy znaleźć miejsca, gdzie natura pozostaje nietknięta, a lokalna kultura jest na pierwszym planie. To doskonały kierunek dla tych, którzy cenią sobie bliskość natury, oraz wypoczynek z dala od zgiełku turystów.

Ksamil, jeden z popularniejszych albańskich kurortów to wakacyjny raj, do którego wciąż nie dotarły tłumy 123RF/PICSEL

Statystyki mówią same za siebie. Albania przechodzi turystyczny boom

Popularność Albanii potwierdzają dane rynku turystycznego. Według portalu turistico.pl w 2024 roku kraj ten odwiedziło 314 tysięcy Polaków, co oznacza wzrost o 35 proc. w porównaniu do roku poprzedniego. Wciąż jest to mniej niż w przypadku Turcji czy Grecji, ale wzrost zainteresowania jest wyraźny.