Czosnek niedźwiedzi - co to za roślina?

Czosnek niedźwiedzi znajduje się pod częściową ochroną gatunkową, co oznacza, że nie można zrywać go w lesie ani innych miejscach, w których dziko rośnie. To pokłosie dużej popularności tej rośliny - intensywne zbiory znacznie zmniejszyły jej populację i doprowadziły do degradacji środowiska. Niestety oderwanie nawet kilku listków sprawia, że roślina nie może się rozmnażać. Dlatego za zrywanie dziko rosnącego czosnku niedźwiedziego w lesie grozi nawet 5 tys. zł mandatu. Od nielegalnych zbiorów powinna nas odstraszyć jeszcze jedna kwestia. Liście czosnku są niezwykle podobne do liści konwalii majowej, która jest silnie trująca. Dlatego znacznie lepszym pomysłem jest uprawa tej leczniczej rośliny w przydomowym ogródku lub pozyskiwanie suszonych liści w sklepach zielarskich. Tym bardziej, że to jedna z najzdrowszych roślin świata.