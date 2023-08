Ewa Wachowicz po raz kolejny stawia na ten kolor. Mało kto tak dobrze w nim wygląda

Filmik dotyczy konkursu językowego, w którym znani mieszkańcy Grodu Kraka nominowani przez siebie nawzajem wymieniają kolejne polskie, a raczej "krakoskie" (literka "w" pominięta celowo) słowa. Inicjatorem konkursu jest Stanisław Mazur, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Ewę Wachowicz nominował Michał Rusinek, ona natomiast do zabawy zaprosiła Annę Starmach, której w udziale przypadnie krakoskie słowo na literę "i". Będziemy obserwować!

Ewa Wachowicz po raz kolejny postawiła na sukienkę w kolorze soczystej żółci. Po raz kolejny zresztą na tę samą, co popieramy bardzo! Z lekką (pozytywną) zazdrością patrzymy też, jak dobrze w tym kolorze wygląda. Jest jedną z niewielu osób, którym do twarzy w takim odcieniu.

To kolor trudny i nieoczywisty. Niewiele pań decyduje się na niego w codziennych stylizacjach, a co dopiero w takich na większe wyjścia. Ewa Wachowicz nie ma w tym problemu i stawia na żółty nie tylko do pracy czy w czasie prywatnym. Wielokrotnie wybierała żółte kreacje na konferencje ramówkowe czy festiwale.

Na żółto ubrała się również niedawno na ślub przyjaciółki. Świetny wybór!

