Hanna Lis ostro o koronawirusie w Polsce

- U nas będzie więcej zgonów niż we Włoszech - pisze dziennikarka w odniesieniu do pandemii COVID–19. Jej wpis ostro krytykują internauci. „Starsza osoba czytająca pani post mogłaby dostać zawału” - krytykuje jedna z jej fanek.

Hanna Lis jest jedną z osób, które na bieżąco relacjonują w swoich mediach społecznościowych doniesienia na temat koronawirusa. Jak stwierdziła w jednym z wpisów na Instagramie:



- Śledzę sytuację w Wuhan od 7 stycznia, długo zanim stało się to modne w kręgach rządowych i medialnych. Od początku krytykuje również polski rząd za opieszałość podejmowanych działań mających powstrzymać pandemię.

I choć jeszcze dwa tygodnie temu fani uznawali jej apele za głos rozsądku i próbę ostrzeżenia przed niebezpieczeństwem, teraz pytają, czemu ma służyć sianie grozy.



Dziennikarce najwyraźniej nie podoba się również, że część użytkowników mediów społecznościowych nie podziela jej obaw, tylko próbuje poprawić sobie humor.



- Dziękuję wszystkim, którzy tu nam jakoś umilają życie, którzy zamieszczają zabawne filmiki etc., bardzo tego potrzebujemy, żeby utrzymać w pionie morale. Potrzebujemy jednak też informacji, żeby przeżyć - napisała Lis we wtorek na Instagramie.



I oznajmiła, że - jak wynika z jej obliczeń - w Polsce umrze więcej ludzi niż we Włoszech, w których COVID-19 zabił dotąd 6820 osób (dane z 23 marca).



- Włosi maja dziś CFR (case fatality rate = wskaźnik śmiertelności) na poziomie 9,7 proc., dwa razy większy niż w Wuhan. Chiny są daleko, jak niedawno mówiły nasze służby sanitarne, wiec przybliżę: Włosi mają dwa razy więcej łóżek OIT niż Polska. Testują 20 razy więcej niż my (> 200K testow w IT vs. 10K testów w PL). Prosta i dramatyczna kalkulacja - napisała dziennikarka.