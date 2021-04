Hanna Zborowska-Neves pokazała nowego ukochanego!

Hanna Zborowska-Neves jakiś czas temu rozstała się z mężem, z którym przeżyła wiele wspólnych lat i doczekała się dwóch córek - Mili i Mii. Teraz siostra Zofii Zborowskiej układa sobie życie na nowo i w końcu postanowiła podzielić się zdjęciem nowego partnera.

Zdjęcie Hanna Zborowska-Neves układa sobie życie z nowym partnerem / AKPA

Hania Zborowska-Neves zyskała sporą popularność, dzięki prowadzeniu profilu o tematyce lifestylowej w mediach społecznościowych.

Fani pokochali ją za niesamowite poczucie humoru, dystans do siebie i za to, że pokazuje trudy macierzyństwa.



Nie ukrywała także, że w jej długoletnim małżeństwie nie dzieje się najlepiej, lecz o samym rozwodzie z mężem powiedziała internautom po czasie, gdy sama poukładała swoje życie na nowo.



Fani uszanowali jej decyzję i wspierali na nowej drodze. Okazało się, że od pewnego czasu miejsce w jej sercu zajął ktoś nowy!



Tą częścią swojego życia również długo nie chciała się dzielić, w obawie przed tym, czy nowa miłość przetrwa.



Teraz jednak zdecydowała się na ten krok i opublikowała zdjęcie z ukochanym! Fani w komentarzach nie szczędzili parze ciepłych słów i życzeń szczęścia.



"Ja i ja w wersji męskiej. Kto z Was też miał szczęście poznać swoją bratnią duszę?" - zapytała Hania.



