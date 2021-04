Nie jest tajemnicą, że to, co dzieje się po śmierci poszczególnych członków rodziny królewskiej, jest zaplanowane w najdrobniejszym nawet szczególe. Tak było także w przypadku księcia Filipa, ale okazuje się, że niektóre punkty misternego planu zostaną zmienione, a wszystko przez... Harry'ego.

Zdjęcie Harry tym razem nie założy mundur jak jego brat i ojciec / Max Mumby/Indigo / Getty Images

Wraz z ogłoszeniem tragicznej wieści, że książę Filip nie żyje, ruszyła operacja "Forth Bridge". W rodzinie królewskiej śmierć każdego z jej członków, uruchamia procedurę, gdzie do każdej osoby przypisana jest inna nazwa.

Książę Filip wiedział, że gdy umrze, w kraju rozpocznie się właśnie operacja "Forth Bridge", czyli plan, który zawiera takie punkty jak - okres żałoby narodowej, powiadomienie poddanych, pogrzeb, a nawet - ubiór pozostałych członków rodziny królewskiej.



Gdy powstawał plan, nikt nie zakładał, że losy Harry'ego potoczą się w taki sposób i będzie on odłączony od rodziny królewskiej. Obecnie mieszkający w USA Harry, jednak przyleci na pogrzeb dziadka, nad czym fani zastanawiali się od momentu ogłoszenia śmierci Filipa.



Wiadomo już, że nie będzie mu towarzyszyć jego żona Meghan Markle, ze względu na zaawansowaną ciążę.



Harry pojawi się na pogrzebie sam i już teraz wiadomo, że będzie wyróżniał się w swojej rodzinie... strojem.



Do tej pory, podobnie jak brat, ojciec i jego wujowie na wszystkie najważniejsze uroczystości państwowe, Harry zakładał mundur wojskowy.



Tym razem Harry będzie miał na sobie elegancki garnitur. Nie ma on już prawa do noszenia munduru wojskowego Wielkiej Brytanii.



Zdjęcie Harry miał bardzo dobry kontakt z dziadkiem / Max Mumby/Indigo / Getty Images

