Hayley Hasselhoff kusi w kostiumie kąpielowym!

Hayley Hasselhoff to córka Davida Hasselhoffa, która robi obecnie karierę w mediach społecznościowych, gdzie obserwuje ją 101 tysięcy internautów. Ostatnio podzieliła się z fanami zdjęciem w stroju kąpielowym, gdzie wynurzała się z morskich fal!

Zdjęcie Hayley Hasselhoff ma już spore grono fanów / MEGA / Getty Images

Córka aktora znanego z serialu "Słoneczny patrol" sama dorobiła się już sporej grupy fanów, przez swoją własną pracę.

Gwiazda sławę zyskała dzięki roli Amber w oryginalnej serii ABC "Family Huge".

Jednak największe zainteresowanie Hayley wzbudziła swoją działalnością w mediach społecznościowych, gdzie przekazuje ideę body positive.

Sama nie należy do osób szczupłych i nie widzi w tym żadnego problemu. Chętnie pozuje w kostiumach kąpielowych i bieliźnie, pokazując swoje ciało z dumą.



Tym razem również zaprezentowała się fanom w kostiumie kąpielowym. Wynurzając się z morskiej piany, prężyła biust w czarnym kostiumie kąpielowym.



"Z każdą falą emocji, wzrastamy. Wykorzystaj dzień dzisiejszy, aby potwierdzić to, co czujesz, przeanalizować to i pozwolić sobie na znalezienie sił" - napisała motywacyjne Hayley pod zdjęciem.

