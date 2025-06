Jednym z najbardziej nietrafionych kolorów mebli kuchennych jest intensywna, błyszcząca czerwień . Jeszcze kilkanaście lat temu była modnym akcentem w nowoczesnych wnętrzach, dziś jednak przywołuje raczej wspomnienia z katalogów meblowych z początku lat 2000. Połączenie czerwonych frontów z połyskiem, czarnym blatem i metalowymi uchwytami to styl, który bezpowrotnie odszedł do lamusa. Taka aranżacja wygląda nie tylko przestarzale, ale też tanio, nawet jeśli meble są dobrej jakości.

Osoby, które cenią sobie praktyczne rozwiązania i estetykę na lata, powinny sięgnąć po spokojniejsze, bardziej neutralne odcienie. Kolory inspirowane naturą, jak jasny beż, złamana biel czy szarość w cieplejszej tonacji, znakomicie sprawdzają się w przypadku mebli kuchennych. Ich ogromnym atutem jest to, że nie eksponują kurzu, drobnych plam ani smug. Są przyjazne dla oka, nie dominują we wnętrzu i świetnie komponują się zarówno z nowoczesnymi dodatkami, jak i bardziej klasycznym wyposażeniem. Szczególnym powodzeniem cieszą się też meble w kolorze drewna. To rozwiązania nie tylko praktyczne, ale i przytulne, ponieważ wnoszą do kuchni harmonię, równowagę i ponadczasowy urok.