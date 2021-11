O czym jest "House od Gucci"?

"House of Gucci" to film w reżyserii Ridleya Scota, który powstał na bazie książki o tym samym tytule autorstwa Sary Gay Forden.

Przedstawia prawdziwą historię związku związku Maurizia Gucciego i Patrizii Reggiani, którą po śmierci męża włoskie media nazwały "czarną wdową".



W główne role wcielili się Lady Gaga oraz Adam Driver.



Karolina Pisarek w seksownej stylizacji na premierze "House of Gucci"

"House of Gucci" do polskich kin trafi 26 listopada, jednak już we wtorkowy wieczór celebryci pojawili się na premierowym seansie. Na czerwonym dywanie nie zabrakło m.in. Izabeli Janachowskiej, Małgorzaty Sochy i Katarzyny Zielińskiej.



Zdjęcie Karolina Pisarek na premierze "House of Gucci" pojawiła się z narzeczonym / VIPHOTO/East News / East News

Na ściance pozowała także Karolina Pisarek, która postawiła na odważną stylizację. Modelka na czerwonym dywanie pojawiła się w czarnej kreacji. Trzeba przyznać, że zdobienia z pereł dodały charakteru, ale to głęboki dekolt najbardziej przykuwał wzrok.



Modelka postanowiła dobrać do tego czarne sandałki. Postawiła na lekki makijaż i związane włosy. To wszystko sprawiło, że modelka prezentowała się zjawiskowo!



Zdjęcie Karolina Pisarek postawiła na głęboki dekolt / VIPHOTO/East News / East News

