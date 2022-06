Jennifer Lopez chętnie chwali się swoją sylwetką na Instagramie. 1 czerwca świat obiegło jej zdjęcie w bikini - aż trudno uwierzyć, że 24 lipca gwiazda będzie świętować swoje 53. urodziny! Najwyraźniej czas dla Lopez się zatrzymał, a ona korzysta z tego ile się da. Zdjęcie Lopez w bikini polubiło ponad 3 miliony internautów, którzy stwierdzali tylko: "Bogini", "Królowa" czy "Ogień!".

Jennifer Lopez chwali się brzuchem

Zdjęcie Jennifer Lopez z wiekiem wygląda coraz lepiej, a idealna figura to jej znak rozpoznawczy / MESSIGOAL / SplashNews.com/ Cover Images/East News / East News

Ostatnio paparazzi przyłapali autorkę hitów takich jak "If You Had My Love" i "Jenny from the Block" pod studiem tanecznym w Los Angeles. I chociaż zamiast bikini miała na sobie sportowy strój, to i tak znalazła sposób na to, by pochwalić się zgrabną sylwetką. Tym razem pokazała swój płaski, wyćwiczony brzuch. Wokalistka miała na sobie błękitne spodnie i bluzę sięgającą talii. W dłoni trzymała kolorową torbę Christiana Diora. Stylizacja była dopracowana w każdym calu - gwiazda założyła pokaźne okulary przeciwsłoneczne, okrągłe kolczyki, a włosy związała w luźnego koka.

Jennifer Lopez - jej styl

Codzienny styl Jennifer Lopez to mieszanka luksusowych dodatków i biżuterii z luźnymi stylizacjami. Nawet w tym miejskim outficie gwiazda prezentuje się niezwykle stylowo i kobieco. Piosenkarka nie boi bawić się modą i jak widać, w łączeniu trendów ma ogromną swobodę.

Lopez inspiruje zdrowym stylem życia

52-letnia Lopez to jedna z najbardziej popularnych kobiet show-biznesu. Znana jest zarówno z burzliwego życia osobistego, muzycznej twórczości, jak i promowania zdrowego stylu życia. Gwiazda wielokrotnie odpowiadała na pytanie o to, co sprawia, że udaje się jej zachować świetną formę.

Lopez stawia na intensywne treningi 5 razy w tygodniu i korzysta z doradztwa trenerów personalnych. W trasie koncertowej pilnuje, by nie pominąć treningu, chociaż nie lubi wstawać wcześnie rano. Lopez kocha taniec, dlatego gdy nie ma ochoty na trening włącza muzykę i tańczy. Artystka podkreśla, że ważna jest również regeneracja po treningu i zdrowy sen.

W menu Lopez nie ma słodyczy, kawy i alkoholu. Podstawą jej diety są zielone warzywa, ryby i białe mięso. Piosenkarka je dużo jabłek, a jej przysmakiem jest komosa ryżowa ze wspomnianym owocem. Gwiazda nie wyobraża sobie dnia bez sałatki z brokułami, cukinią i papryką.

Jennifer Lopez zaznacza, że na pierwszym miejscu stawia jednak przede wszystkim na samoakceptację i pielęgnowanie poczucia własnej wartości. Efekty tej pielęgnacji widać - artystka po prostu promienieje!

Jennifer Lopez na Netflixie

Już 14 czerwca na Netflixie premiera filmu dokumentalnego "Haltime", który opowiada o różnych aspektach kariery wokalistki. Pierwszy oficjalny zwiastun pokazuje nie tylko kulisy jej pracy, ale również zmagania z życiem wystawionym na widok publiczny, seksizmem i pytaniami o kolejnych mężczyzn u jej boku.

***

