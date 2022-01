Jessica Gale wybrała za mały rozmiar stanika? Ale wpadka!

Jessica Gale to blondwłosa piękność, która podbiła serca fanów "Love Island". Brytyjczycy pokochali Jessicę za jej otwartość i pozytywne nastawienie do świata oraz, nie da się ukryć, za jej oszałamiającą urodę.

Jess może pochwalić się nienaganną sylwetką i idealnymi krągłościami, które uwielbia podkreślać w dość skąpych stylizacjach.



Tak było i tym razem, gdy gwiazdka pozowała do zdjęcia na tylnym siedzeniu samochodu. Na wieczorne wyjście wybrała komplet - beżowe spodnie, a do tego pasujący, materiałowy stanik.



Okazało się jednak, że góra kompletu jest za mała na Jessicę, która uwielbia więcej odsłaniać, niż zasłaniać, ale tym razem jednak przesadziła. Kawałek ciała z obszaru biustu wyszedł poza materiał stanika, co wyglądało nieestetycznie.



Patrząc jednak na roześmianą Jessicę, zauważamy, że celebrytka nic nie robiła sobie z tej drobnej wpadki. Fani i tak nie szczędzili jej komplementów w komentarzach, nie zwracając uwagi na niekorzystny dobór rozmiaru stylizacji.





Reklama

Instagram Post

Instagram Post

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Emil Stępień szczerze o Dodzie INTERIA.PL

***

Zobacz również:



Nowy uczestnik na "Farmie"! Zdradzamy, kim jest!



Godlewska gani Górniak, wylicza ile osób mogła "zamordować"