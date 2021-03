Kaz Crossley zdobyła popularność w Wielkiej Brytanii dzięki udziałowi w tamtejszej edycji programu "Love Island. Piękna celebrytka właśnie wybrała się na wakacje, ale zanim mogła oddać się zabawie i odprężyć nad basenem, musiała odbyć kwarantannę.

Zdjęcie Kaz Crossley właśnie wybrała się na bajeczne wakacje /Ricky Vigil Moran /Getty Images

Kazmir Crossley, znana jako Kaz pojawiła się w mediach w 2018 roku i od tamtej pory cieszy się niesłabnącą popularnością.

Celebrytka szukała miłości w programie "Love Island" ale niestety nie udało się jej wytrzymać w związku.



Obecnie gwiazda wybrała się na wakacje do Tajlandii, gdzie ma zamiar odpoczywać i spędzać czas nad basenem.



Jednak zanim mogła to zrobić po przylocie musiała odbyć 14-dniową kwarantannę w związku z obostrzeniami pandemicznymi panującymi na całym świecie.



Na swoim profilu w mediach społecznościowych obwieściła koniec tego czasu i widać, że niezwykle jest z tego powodu szczęśliwa!



Kaz pochwaliła się zdjęciem, gdzie szeroko się uśmiecha, ale uwagę internautów przykuł nie jej uśmiech, a idealna sylwetka! Widać, że przez 14 dni gwiazda dużo ćwiczyła, by przygotować jeszcze lepiej swoje ciało do noszenia bikini!



