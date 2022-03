Jessica Simpson coraz chudsza? Pokazała nowe zdjęcie!

Jessica Simpson to amerykańska piosenkarka, aktorka, projektantka mody i businesswoman. Zyskała sławę dzięki małżeństwu z Nickiem Lachey'em, z którym wystąpiła w programie MTV "Newlyweds: Nick and Jessica".

To przyniosło jej niesłychaną popularność, która trwała nawet, gdy jej małżeństwo rozpadło się w 2006 roku.

Finalnie gwiazda ułożyła sobie życie z Erikiem Johnsonem. Para pobrała się w lipcu 2014 roku i doczekała się trójki dzieci. Wierni fani śledzili poczynania Jessicki Simpson i mocno trzymali za nią kciuki, by w końcu zaznała szczęścia w miłości.

Przez te wszystkie lata gwiazda przechodziła przez różne etapy w swoim życiu i borykała się ze sporymi wahaniami wagi. W pewnym momencie już nie przypominała samej siebie z dawnych lat, ale w końcu postanowiła walczyć z nadprogramowymi kilogramami.

Dziś znów cieszy się szczupłą sylwetką, ale i to niekiedy niepokoi fanów, którzy ostatnio zauważyli, że ich ulubienica jest po prostu zbyt szczupła. Powodem zmartwień internautów było jedno z ostatnich zdjęć Jessicki Simpson, na którym gwiazda ma wyjątkowo szczupłą i zmęczoną twarz. To zaniepokoiło fanów.

Jednak aby ich uspokoić, Jessica Simpson opublikowała nowe zdjęcie, gdzie wygląda wprost promieniście. Kalifornijska opalenizna, szczupła, wyeksponowana noga i piękne włosy, dodają gwieździe blasku.

Ona sama jeszcze niedawno deklarowała, że sama nie ma pojęcia ile waży i doskonale jej z tym brakiem świadomości.

"Nie mam pojęcia, ile ważę. Chcę po prostu czuć się dobrze i móc zapiąć spodnie. Jeśli nie, mam inny rozmiar. Mam każdy rozmiar" - powiedziała w "Today Show" Jessica Simpson.

To wydaje się być zdrowym podejściem do kwestii wagi i oby fani nie mieli się o co niepokoić!

