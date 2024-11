13 listopada warszawski czerwony dywan ściągnął do siebie cały szereg polskich artystów. Tego dnia zaplanowano bowiem uroczystą premierę drugiej części "Gladiatora" , który w najbliższy piątek trafi do kin w całej Polsce. Kontynuacja ekranizacji z 2000 roku, która sięgnęła wówczas po aż pięć statuetek Oscarów, mocno wyczekiwana jest przez wielu entuzjastów kina. Niektórzy seans mają już za sobą.

Przy okazji żona Bogusława Lindy pokazała również, że nieustannie nazywać można ją modowym wzorem do naśladowania - zarówno dla swoich rówieśniczek, jak również znacznie młodszych kobiet. Z trendów zawsze wybiera bowiem to, co łączy ponadczasową klasykę z nutką modowego twista w nowoczesnym wydaniu. To sprawia, że każdorazowo wygląda gustownie, uzyskując taki efekt przy pomocy najbardziej klasycznych elementów. Podobnie jak na premierze "Gladiatora".