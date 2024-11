Anna Lewandowska zaskoczyła wyborem kreacji. Czerń i opięty materiał

Anna Lewandowska jest obecnie rzadkim gościem w Polsce. Żona Roberta Lewandowskiego układa sobie życie prywatne i zawodowe w Hiszpanii i wygląda na to, że doskonale się z tym czuje.

Nie zapomniała jednak całkowicie o Polsce, bo niekiedy pojawia się w kraju na ważnych wydarzeniach branżowych. Tym razem zaszczyciła obecnością na gali Brands of the Year 2024 i od razu skupiła na sobie uwagę.

Lewandowska prezentowała się nieco odmieniona, a uwagę przyciągnęła jej twarz. Widocznie promienieje, a życie w ciepłym kraju jej służy. Odmłodzoną twarz trenerki okalały długie, blond włosy, a to, co jeszcze skupiło uwagę zebranych, to kreacja.

Na tę okazję gwiazda zdecydowała się założyć niezwykle prostą, czarną sukienkę bez ramiączek, która odkrywała jej dekolt i podkreślała każdy centymetr sylwetki.

Niektórzy mogą uznać to za modową wpadkę. Taki fason sukienki idealnie sprawdza się przy sylwetkach z wyraźnie zaznaczoną talią. Choć Anna Lewandowska zachwyca swoją formą od lat i jest wzorem do naśladowania w kwestii zdrowego stylu życia, to ta kreacja wyeksponowała jej sylwetkę w typie tuby.

Każdemu może przydarzyć się wpadka. Anna Lewandowska lubi eksperymenty

Czarna sukienka przykuła uwagę zebranych Baranowski AKPA

To nie pierwszy raz, gdy kreacja wybrana przez trenerkę nie każdemu może przypaść do gustu. Gwiazda jest znana ze swojej miłości do eksperymentowania w zakresie mody.

Lewandowska długo szukała, w czym dobrze się czuje i co pasuje do jej sylwetki. Wciąż lubi sprawdzać różne modowe propozycje i niekiedy, jak każdy, może popełnić błąd.

Pamiętna jest jej jedna stylizacja podczas wizyty w programie "Dzień Dobry TVN", kiedy to pojawiła się w białym T-shircie z poduszkami na ramionach, skórzanych szortach i czarnych botkach.

Ta kreacja Anny Lewandowskiej wzbudziła spore kontrowersje Mateusz Jagielski/East News East News

Całość uzupełniał złoty łańcuch i czarna torebka. Choć stylizacja była odważna, została skrytykowana przez stylistów za zaburzenie proporcji i nieodpowiednie zestawienie dodatków.

Kontrowersje wywołała także kreacja, w której Lewandowska pojawiła się na Gali Mistrzów Sportu. Na jednej z prestiżowych gal trenerka wystąpiła w sukni, która została uznana za zbyt mało wyrazistą i nieadekwatną do okazji. Krytycy wskazywali, że kreacja nie podkreślała jej sylwetki i wyglądała na niedopasowaną.

Anna Lewandowska i jej hity. Tego powinna się trzymać w modowym świecie

Anna Lewandowska ma na swoim koncie wiele kreacji, w których zachwyciła Aurelien Meunier / Stringer Getty Images

Wpadki zdarzają się każdemu, a dzięki nim nie byłoby rozwoju w żadnej dziedzinie, także w zakresie mody. Prócz drobnych niepowodzeń, Anna Lewandowska naprawdę potrafi zachwycić wyborem kreacji.

Stało się tak podczas Gali Złotej Piłki w 2021 roku. Na tej prestiżowej imprezie Lewandowska pojawiła się w długiej, czerwonej sukni projektu Dolce & Gabbana. Klasyczny krój i intensywny kolor sprawiły, że stylizacja była niezwykle elegancka i przyciągająca uwagę, idealnie podkreślając elegancję całego wydarzenia i dodając jej szyku. W towarzystwie Roberta w czarnym smokingu tworzyli niezwykle stylową parę.

Gwiazda zachwyciła także, gdy pojawiła się w Cannes w 2019 roku. Na festiwalu filmowym w Cannes Lewandowska wystąpiła w czarnej, minimalistycznej sukni od Isabel Marant. Prosta, aczkolwiek elegancka sukienka świetnie współgrała z jej delikatnymi dodatkami, a cała stylizacja emanowała szykiem, podkreślając przy tym jej sportowy i świeży styl.

Trudno także nie wspomnieć o jej codziennych stylizacjach, także tych, które proponują sportową elegancję, bo w końcu ze światem sportu Anna Lewandowska jest najmocniej związana. To ona pokazuje, że w sportowych ciuchach także można zachwycać i wyglądać doskonale.

Anna Lewandowska: Na zmianę nawyków zawsze jest czas Newseria Lifestyle/informacja prasowa