Joanna Koroniewska została influencerką?

Joanna Koroniewska z wykształcenia jest aktorką. Popularność przyniosła jej rola w serialu "M jak miłość".

Zdjęcie Joanna Koroniewska uwielbia media społecznościowe /Artur Zawadzki /East News

Joanna Koroniewska aktywnie udziela się w mediach społecznościowych.



Na Instagramie śledzi ją prawie 350 tys. użytkowników. Czy uważa się już za influencerkę?



- Tak. Cieszę się, że odkryłam instagram. Rok temu zabrałam się za to naprawdę na poważnie - powiedziała.



- Odkryłam sociale od innej strony. To niesamowita platforma żeby się poznać, zmieniać i inspirować - dodała.



Prywatnie pani Joanna jest żoną Macieja Dowbora i matką dwóch córek: Janiny i Heleny.



Zobaczcie, co jeszcze zdradziła aktorka! Obserwujecie jej instagramowy profil?