Warstwową sałatkę Ewy Wachowicz możesz modyfikować do woli. Zamiast żółtego sera świetnie sprawdzi się też ser feta czy mozzarella. Jeśli nie chcesz dodawać boczku, w zamian wybierz podprażone pestki słonecznika lub dyni, albo orzechy włoskie. Dla tych, którzy chcą do sałatki przemycić dodatkowe źródło białka, dobrą opcją będzie ugrillowana lub podsmażona pierś z kurczaka czy też jajka ugotowane na twardo. Do potrawy możesz także dodać czerwoną paprykę, kukurydzę z puszki lub konserwowe ogórki. Opcji jak widać jest sporo, więc każdy będzie mógł dostosować składniki do swoich indywidualnych potrzeb i preferencji smakowych.