- Jest legenda, która mówi, że Justynian I Wielki dostał plany na rozbudowę Hagia Sophia od zastępów aniołów. I wcale bym się nie zdziwiła, gdyby to była prawda. Człowiek, który podzielił prawo na cywilne i karne musiał zostawić światu pomnik na zawsze. Trwalszy, niż ze spiżu. I potężniejszy, niż paragrafy. Były pożary, trzęsienia ziemi, a to miejsce zawsze odradzało się na nowo. Kiedy Włodzimierz I, władca Kijowa, wysłał swoich ludzi do Stambułu- jeden z nich po powrocie padł na kolana i wyznał: "Widziałem Hagia Sophia i nie potrafię powiedzieć, czy byłem już w niebie, czy jeszcze na ziemi". Czy mój kciuk obrócił się o 360 stopni w otworze Płaczącej Kolumny? Nie powiem. Moje marzenia to zupełnie inna historia. Dziękuję