Joanna Racewicz w tym roku postanowiła spędzić wakacje w Gruzji. Gwiazda przy pomocy Instagrama starannie relacjonowała swój wypoczynek. Dziennikarka nie kryła zachwytu. Rozpływała się nad pięknem tego kraju i komplementowała tamtejsze krajobrazy. Pod postami przedstawiającymi kadry z urlopu tłumaczyła obserwatorom, dlaczego warto przyjechać do Gruzji.

"Jeśli gdzieś na świecie 'Gość w dom, Bóg w dom' brzmi mocniej, niż w Polsce - to Gruzja. Jeśli sok z dojrzałych arbuzów cieknie po palcach bardziej, niż w najbardziej upalny dzień - to tutaj. Jeśli są ludzie, którzy potrafią cieszyć się życiem, choćby chciało się płakać - to może być Batumi" - zachwycała się Joanna Racewicz na Instagramie. "Góry, morze, równiny i winnice. Piękny kraj wspaniałych ludzi. Otwierają szeroko drzwi domów i ramiona (...) - opisywała dziennikarka.

Wakacyjne posty dziennikarki wzbudziły ciekawość internautów. Obserwatorzy Joanny Racewicz pod zdjęciami dopytywali gwiazdę o to, jak spędza czas. Wiele osób w komentarzach przyznało, że kierunek wydaje się niezwykle ciekawy. Nie brakowało także użytkowników, którzy rozpisywali się o urokach Gruzji i wspominali swoje doświadczenia z wojaży. "Marzyłam, by tam pojechać, zwiedzić, poznać ludzi, pokucharzyć z nimi" - zaznaczyła internautka. "Jest Pani teraz w Raju! Piękna Adżaria! Piękna Gruzja! Piękna moja Abchazja!" - napisała inna.

Gruzja: Co warto wiedzieć, zanim wybierzesz się w podróż?

Gruzja to kraj, który położony jest na styku dwóch kontynentów - Europy i Azji. Graniczy z Rosją, Armenią i Turcją, a na wschodzie z Azerbejdżanem. Jest to państwo stosunkowo bezpieczne - położenie Gruzji sprawia, że turyści często mają wątpliwości, czy sytuacja polityczna jest tam spokojna, jednak na razie nie ma powodów do obaw.

Gruzja to nieduży kraj pełen różnorodnych atrakcji. Dzika przyroda zachwyca tu właściwie na każdym kroku. Dech w piersiach zapierają ośnieżone szczyty górskie. Gruzja to jednak nie tylko skały. Znajdują się tu także piaszczyste półpustynie - każdy więc najdzie coś dla siebie.

Z czego słynie Gruzja? Przede wszystkim z pysznego jedzenia i gościnności. Szczególną popularnością wśród turystów cieszą się chaczapuri, pyszne placki swoim wyglądem przypominające podłużną pizzę. Wypełnione są jednak twarogiem lub farszem fasolowym. Delikatne i syte - ten smak zostaje w pamięci na długo.

W Gruzji oprócz tradycyjnych chaczapuri można zjeść także chinkali, czyli pierożki z rosołem. Na deser idealne będą czurczela - słodkie sople z zagęszczanego syropu winogronowego i orzechów włoskich. Rozpływają się w ustach!

Zdjęcie Z czego słynie Gruzja? Przede wszystkim z pysznego jedzenia / 123RF/PICSEL

Miejscowa ludność chętnie służy przyjezdnym pomocą, doradzając, jakich przysmaków warto skosztować. Gruzini są niezwykle optymistycznie nastawiali do świata. Mimo że często żyją w ubóstwie, są uśmiechnięci i zadowoleni. Ponad wszystko cenią tradycyjne wartości - spokój i rodzinę.

Zdjęcie Tradycyjna gruzińska churchkhela na lokalnym targu / 123RF/PICSEL

Gruzja: Co warto zobaczyć?

Tbilisi: Klimatyczna stolica

Tbilisi to stolica Gruzji, ale także największe miasto w tym kraju zamieszkane przez około 1,15 mln osób. To właśnie tu toczy się życie kulturalne, naukowe i towarzyskie. Tibilisi wypełniają skrajności. Pierwszy mieszkańcy pojawili się tu około 5 tys. lat temu. Nie brakuje więc śladów danych wierzeń i tradycji, a stolica aż roi się od zabytków. Do najważniejszych z nich należą: Narikala, a więc starożytna twierdza składająca się z dwóch otoczonych murem części, Bazylika Anczischati, czyli najstarsza świątynia, datowana na VI wiek oraz Sobór Trójcy Świętej położony na wzgórzu św. Eliasza.

W Tbilisi historia przeplata się jednak z nowoczesnością. Nowe inwestycje, mielone przestrzenie przyjazne zarówno mieszkańcom, jak i przyjezdnym - atrakcji nie brakuje. Miasto zdobi wyjątkowo efektowy Most Pokoju - to wizytówka stolicy Gruzji.

Zdjęcie W Tbilisi historia przeplata się jednak z nowoczesnością / 123RF/PICSEL

Kazbek: Widoki zapierają dech!



Kazbek to jeden z najwyższych szczytów Kaukazu. Położony jest we wschodniej części centralnego Kaukazu w Paśmie Bocznym Wielkiego Kaukazu. To miejsce idealne dla miłośników górskich wycieczek, którzy spacerując, kochają podziwiać malownicze widoki. Kazbek jest także wygasłym wulkanem, nieaktywnym od wielu tys. lat.

Kiedy przyjechać do Gruzji, by wspiąć się na Kazbek? Sezon rozpoczyna się późną wiosną (maj) i trwa do późnej jesieni. Wakacje są więc porą idealną. Zaprawieni w boju turyści jeszcze w październiku i listopadzie wspinają się na szczyt drzemiącego wulkanu - jednak wówczas warunki są trudniejsze. Na Kazbek wiodą różnorodne trasy widokowe. Przed wyruszeniem w trasę warto starannie zaplanować wędrówkę.

Zdjęcie Zaprawieni w boju turyści jeszcze w październiku i listopadzie wpinają się na szczyt drzemiącego wulkanu / 123RF/PICSEL

Cminda Sameba: Najbardziej fotogeniczne miejsce w Gruzji

Cminda Sameba, a więc klasztor Świętej Trójcy znajduje się u podnóża Kazbeku. To wyjątkowo piękne i fotogeniczne miejsce. Kadry przedstawiające starą budowlę na tle zachodzącego słońca zdobią pocztówki z Gruzji.

Cminda Sameba został wzniesiony w XIV wieku. Znajduje się na Gruzińskiej Drodze Wojennej. Dotrzeć do niego można pieszo, jednak osoby mniej aktywne fizycznie nie muszą się obawiać. Do klasztoru wiedzie także droga, którą z powiedzeniem można pokonać samochodem.

Zdjęcie Cminda Sameba został wzniesiony w XIV wieku / 123RF/PICSEL

***

